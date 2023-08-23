Общество 23 августа 2023, 11:57 Беспилотники запретят в Вологодской области Правительство Вологодской области введет с 1 сентября запрет на полеты БПЛА Unsplash

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Власти Вологодской области с сентября запретят запускать беспилотники, кроме аппаратов госорганов и силовых структур. Такой запрет ввели уже в половине регионов России, заявил на заседании оперштаба губернатор Олег Кувшинников.

«С 1 сентября решением оперативного штаба мы вводим запрет на использование в Вологодской области беспилотных летательных аппаратов», — объявил он.

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Исключение сделают только для некоторых силовых структур, государственных и муниципальных органов власти. Олег Кувшинников сообщил, что нормативно-правовой акт выпустят в ближайшее время. Нарушителей накажут штрафами, но если запуск БПЛА приведет к тяжким последствиям, возбудят уголовное дело.

Запрет на использование беспилотников ввели, по его словам, более половины регионов России, в том числе Москва и Санкт-Петербург. Губернатор обосновал это требованиями безопасности.

Ограничения на запуск БПЛА начали действовать в 2022 году. Беспилотниками запретили пользоваться в Курской, Ростовской областях, с мая 2023 года — на территории Подмосковья и других субъектов федерации.