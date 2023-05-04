Общество 04 мая 2023, 09:36 Беспилотники запретят использовать на параде Победы в Новосибирске Нешумов: на параде Победы в Новосибирске запретят использовать беспилотники Freepik

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Во время парада Победы в Новосибирске нельзя будет использовать беспилотники из-за усиленных мер безопасности. Такое заявление сделал в беседе с ТАСС заместитель руководителя администрации губернатора Новосибирской области, руководитель департамента информационной политики региона Сергей Нешумов.

«Во время проведения парада любое использование БПЛА будет запрещено, в том числе и СМИ не получат соответствующих разрешений», — подчеркнул он.

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Минобороны РФ решило, что военно-воздушные силы России тоже не будут участвовать в традиционном шествии в Новосибирске. В некоторых регионах России парад Победы вообще отменили из-за возможных провокаций.

На главной площади страны парад 9 Мая пройдет по плану. Участие в нем примет президент России Владимир Путин. Атака украинских беспилотников по Кремлю в ночь на 3 мая не изменила решения главы государства. Спецслужбы быстро нейтрализовали дроны.