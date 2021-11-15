Беспилотники вертолетного типа закупит Минобороны России

Гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков рассказал «Газете.ru», что оборонное ведомство России планирует закупить беспилотные летательные аппараты вертолетного типа.

Богатиков не уточнил, какие именно беспилотники вертолетного типа интересуют Минобороны. Он обратил внимание на то, что беспилотные вертолеты способны выполнять задачи в таких условиях, где самолет не может. По его словам, идея заключается в том, что беспилотники не только будут собираться в одном месте, но будут унифицированы.

«Поясню, в Дубне на заводе — входящем в „Кронштадт“ Дубненском машиностроительном заводе им. Н. П. Федорова — будет производиться наземная часть наших комплексов — пункты управления. Так вот эти наземные пункты управления унифицированы для работы с разными типами беспилотных летательных аппаратов — как самолетного, так и вертолетного типа», — добавил собеседник издания.