Контроль с воздуха. Беспилотники начнут выявлять нарушителей на трассе М4 «Дон»
Беспилотник собирает сведения об авариях, нарушениях правил движения и отправляет диспетчерам. Специалисты выезжают на места, рассказал заместитель директора компании «Техэкстрим» Владимир Вьюков.
Получаем все в режиме реального времени — беспилотник передает данные серверу, и они появляются у диспетчера. Система работает с помощью нейросетей, которые расположены в самом беспилотникеВладимир Вьюков.
В диспетчерский пункт сигнал поступает вместе с геолокацией и фотографией происшествия. И, приняв информацию, диспетчеры могут отправить на место экипаж аварийного комиссара. Об этом рассказал генеральный директор компании «Автодор — платные дороги» Дмитрий Дунаев.
Безусловно, вдоль дорог есть камеры, но мы говорим о дорогах длиной в сотни и тысячи километров. Тогда камеры — это достаточно дорого. Магистраль — это большие скорости: даже неправильно припаркованная машина может стать причиной серьезного ЧП. И нам важно скорее узнать, что что-то произошлоДмитрий Дунаев.
Настройщикам нужно проанализировать, как аппарат работает в разных погодных условиях. Пока что беспилотники патрулируют дороги в тестовом режиме.
Планируется, что современную систему мониторинга внедрят на платных участках российских дорог в ближайшие годы, сообщил замглавы председателя правления ГК «Автодор» Игорь Козубенко.
Как рассказал Дунаев, на трассе М4 «Дон» беспилотный контроль станет постоянным уже в следующем году.