Контроль с воздуха. Беспилотники начнут выявлять нарушителей на трассе М4 «Дон»

Беспилотники смогут патрулировать платные участки на дорогах. Это наблюдение за нарушителями сверху — они не останутся незамеченными, даже если рядом не будет сотрудников ГИБДД. Пробный проект запустили еще два года назад и практикуют на трассе М4 «Дон». Здесь такой способ контроля сделают постоянным уже с 2021 года.

Беспилотник собирает сведения об авариях, нарушениях правил движения и отправляет диспетчерам. Специалисты выезжают на места, рассказал заместитель директора компании «Техэкстрим» Владимир Вьюков.

Получаем все в режиме реального времени — беспилотник передает данные серверу, и они появляются у диспетчера. Система работает с помощью нейросетей, которые расположены в самом беспилотнике Владимир Вьюков.

Источник фото: телеканал «360»

В диспетчерский пункт сигнал поступает вместе с геолокацией и фотографией происшествия. И, приняв информацию, диспетчеры могут отправить на место экипаж аварийного комиссара. Об этом рассказал генеральный директор компании «Автодор — платные дороги» Дмитрий Дунаев.

Безусловно, вдоль дорог есть камеры, но мы говорим о дорогах длиной в сотни и тысячи километров. Тогда камеры — это достаточно дорого. Магистраль — это большие скорости: даже неправильно припаркованная машина может стать причиной серьезного ЧП. И нам важно скорее узнать, что что-то произошло Дмитрий Дунаев.

Источник фото: телеканал «360»

Настройщикам нужно проанализировать, как аппарат работает в разных погодных условиях. Пока что беспилотники патрулируют дороги в тестовом режиме.

Планируется, что современную систему мониторинга внедрят на платных участках российских дорог в ближайшие годы, сообщил замглавы председателя правления ГК «Автодор» Игорь Козубенко.

Источник фото: телеканал «360»

Как рассказал Дунаев, на трассе М4 «Дон» беспилотный контроль станет постоянным уже в следующем году.