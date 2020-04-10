Беспилотники будут использовать для борьбы с пожарами в Воронежской области

По данным телеканала «Царьград», в регионе ввели особый противопожарный режим. С начала марта там произошло около полутора тысяч пожаров на открытых территориях. Основная причина — неаккуратное обращение с огнем.

«От „летающего инспектора“ не скроется ни один дымок — камера скрупулезно фиксирует все термоточки», — рассказали в МЧС.