Беспилотники будут использовать для борьбы с пожарами в Воронежской области
МЧС во время противопожарного рейда в Воронежской области использовало беспилотники. Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным телеканала «Царьград», в регионе ввели особый противопожарный режим. С начала марта там произошло около полутора тысяч пожаров на открытых территориях. Основная причина — неаккуратное обращение с огнем.
«От „летающего инспектора“ не скроется ни один дымок — камера скрупулезно фиксирует все термоточки», — рассказали в МЧС.