    10 апреля 2020, 21:13

    Беспилотники будут использовать для борьбы с пожарами в Воронежской области

    Дарья Морозова

    МЧС во время противопожарного рейда в Воронежской области использовало беспилотники. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По данным телеканала «Царьград», в регионе ввели особый противопожарный режим. С начала марта там произошло около полутора тысяч пожаров на открытых территориях. Основная причина — неаккуратное обращение с огнем.

    «От „летающего инспектора“ не скроется ни один дымок — камера скрупулезно фиксирует все термоточки», — рассказали в МЧС.