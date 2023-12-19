Общество 19 декабря 2023, 09:07 Беспилотник «Буря-10» доставил лекарства в труднодоступное село в Бурятии Беспилотник «Буря-10» доставил лекарства жителям отдаленного бурятского села Пресс-служба правительства Бурятии

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Российский беспилотник «Буря-10» производства компании «Аэроком» в качестве эксперимента доставил медицинские препараты из Улан-Удэ в отдаленное село Хасурта. Об этом сообщила пресс-служба правительства Бурятии в Telegram-канале.

Власти региона уточнили, что эксперимент прошел с «погрешностями», но в целом удался. Беспилотник пролетел более 200 км и справился с задачей по доставке груза.

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«Мы в течение месяца готовились к этому эксперименту. Намерены отрабатывать навыки в рамках деятельности службы медицины катастроф», — заявила заместитель председателя правительства Бурятии Евгения Лудупова.

По ее словам, помимо доставки грузов дрон также могут использовать для мониторинга окружающей среды и на месте чрезвычайных происшествий.

«Бурю-10» впервые представили на экспозиции Восточного экономического форума в 2023 году. Это беспилотный аппарат самолетного типа с вертикальными взлетом и посадкой. Дрон может нести на себе груз весом до шести килограмм и двигаться со скоростью до 130 километров в час.

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