Общество 09 августа 2023, 08:31 Беспечные жители Бурятии прокатились на капоте машины на скорости почти 130 км/ч МВД: камеры засняли, как жители Бурятии проехали на капоте машины со скоростью 129 км/ч Фото: МВД России по Республике Бурятия

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Два жителя Бурятии прокатились на капоте автомобиля, который двигался по трассе со скоростью 129 километров в час. Их засняли дорожные камеры, сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Бурятия.

«В Бурятии камера ЦАФАП ГИБДД зафиксировала небезопасную поездку беспечной компании молодых людей», — передали в ведомстве.

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Необычная картина попала в объектив комплекса фото-видеофиксации утром 30 июля в Прибайкальском районе. Водитель Toyota Mark II ехал по трассе со скоростью 129 километров в час, а на капоте авто находились двое пассажиров.

Один из мужчин держался за кузов машины и сидел практически на крыше, его ноги находились на лобовом стекле. Второй, судя по фото, сидел на капоте, вцепившись в дворники.

Водителем, прокатившим таким образом, вероятно, своих друзей, оказался 21-летний житель Улан-Удэ. На него составили акты за превышение скорости, а также пренебрежение правилами перевозки пассажиров.

Ранее 18-летний житель Свердловской области врезался в ЛЭП на снегоболотоходе и погиб. В машине находились еще двое молодых людей, их доставили в больницу. Оказалось, что у водителя не было прав на управление транспортным средством.