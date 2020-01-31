Минюст предложил штрафовать до пять тысяч рублей владельцев опасных собак, которые гуляют с ними без намордника. Президент региональной общественной организации «Кинология XXI век» Константин Карапетьянц поддержал эту идею. В интервью «360» он заявил, что увеличил бы штраф до 500 тысяч рублей.

Карапетьянц объяснил, что сейчас все подзаконные акты разрабатываются исходя из-закона о защите животных от жесткого обращения. Его подписал президент. Закон вступил в силу с 1 января. Все подзаконные акты будут направлены на то, чтобы закон соблюдался.

Штрафовать нужно, потому что владельцы себя очень свободно ведут, и из-за этого страдают животные. Потому что всегда, в первую очередь, плохо говорят о собаках Константин Карапетьянц.

Карапетьянц отметил, что наказывать рублем надо владельцев, которые не соблюдают правил, допускают провокации в отношении других людей. Ведь собака может и напугать, и укусить.

"Пять тысяч рублей — это маленький штраф. Я бы на 500 тысяч рублей штрафовал», — отметил собеседник «360».

По его словам, во многих странах подобная практика уже давно существуют. Там люди знают, что может пострадать их кошелек, а собаку могут отнять.

«Владелец знает, что если его собака собака залаяла — один штраф, укусила — другой штраф, нанесла увечье — наказание еще более серьезное» — добавил эксперт.

Карапетьянц рассказал, что в список опасных собак входят всего 12 пород. Большинство из них не очень популярны в России.

«Некоторые вообще в единичных экземплярах присутствуют, а некоторых у нас нет. Это в основном собаки американского или африканского происхождения, метисы этот пород», — объяснил он.

В разработанном Минюстом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) может появиться пункт об ответственности за выгул потенциально опасных собак без намордников. Об этом сказано в проекта КоАП, появившемся на интернет-портале проектов нормативных правовых актов. Если человек нарушит порядок, ему грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.

По старым правилам прогулка с животным без поводка и намордника грозила владельцу штрафом от одной до двух тысяч рублей. Об написал сайт «ЮрСовет».