    27 марта 2020, 21:26

    «Бесмертный полк» готовит план «Б» на случай запрета из-за коронавируса

    Дарья Морозова

    Подготовка к проведению шествия на 9 мая продолжается, но если массовые мероприятия все еще будут запрещены, придется воспользоваться планом «Б» — рассказал руководитель штаба регионального отделения движения «Бессмертный полк России» Андрей Краснобаев. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

    По его словам, если шествие отменят, его проведут в цифровом формате.

    «Будем опираться на мнение экспертов и уполномоченных организаций», — уточнил Краснобаев.