«Бесмертный полк» готовит план «Б» на случай запрета из-за коронавируса
Подготовка к проведению шествия на 9 мая продолжается, но если массовые мероприятия все еще будут запрещены, придется воспользоваться планом «Б» — рассказал руководитель штаба регионального отделения движения «Бессмертный полк России» Андрей Краснобаев. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
По его словам, если шествие отменят, его проведут в цифровом формате.
«Будем опираться на мнение экспертов и уполномоченных организаций», — уточнил Краснобаев.