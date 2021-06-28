Бесковидные зоны в ресторанах и кафе начнут действовать в Чувашии с 1 июля

Глава Чувашии Олег Николаев распорядился ввести бесковидные зоны в республиканских ресторанах и кафе. Об этом сообщили «Известия».

Радиостанция «Говорит Москва» рассказала, что Николаев также распорядился подготовить указ о введении с 1 июля ограничений на обслуживание на предприятиях общепита с часу ночи до 6:0.

Руководитель Чувашии добавил, что в регионе как минимум на три недели должна быть запрещена работа ночных клубов и танцполов.

«Люди зачастую заражаются этой инфекцией либо на предприятиях общественного питания, либо на мероприятиях, которые проходят массово и в закрытых помещения», — обратил внимание глава республики.