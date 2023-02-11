Общество 11 февраля 2023, 08:36 Бесконтрольный прием БАДов может спровоцировать развитие рака — онколог Минздрава Главный онколог Минздрва РФ Каприн: БАДы могут вызывать онкозаболевания freepik

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Коронавирус вряд ли может стать причиной возникновения рака, но бесконтрольный прием биологически активных добавок (БАД) относится к факторам риска. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

«Появились очень интересные данные, что бесконтрольный прием БАДов может влиять на развитие рака, эти данные мы должны будем еще проанализировать», — сообщил врач.

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К факторам риска возникновения онкозаболеваний Каприн причислил и ожирение. По его словам, злоупотребление жирной пищей может стать причиной колоректального рака и рака поджелудочной железы.

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По мнению онколога, в группу риска также попадают люди, которые много курят и пьют спиртные напитки. Он посоветовал россиянам не игнорировать вызовы на диспансеризацию — бесплатный профилактический осмотр.

Ранее Каприн заявил, что коронавирус вряд ли может стать причиной онкологических заболеваний. По его словам, доказательств тому пока нет.