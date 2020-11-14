Бесконтактный термометр признали бесполезным при использовании дома

Бесконтактный термометр для домашнего использования — это бесполезная трата денег. У прибора плохая точность и его нужно постоянно калибровать.

«Для бытового, домашнего использования не рекомендую бесконтактные термометры, так как хорошие приборы должны регулярно проверяться и калиброваться. Этот процесс, в принципе, выполним на дому по инструкции, но иногда вызывает затруднения», — рассказал сайту kp.ru врач общей практики, заведующий отделением скорой и неотложной помощи «Европейского медицинского центра» Александр Доленко.

Собеседник напомнил, что контактные стеклянные градусники гораздо точнее и их проще использовать. Ртуть в них сейчас заменяет безопасный жидкий элемент. Можно купить контактный электронный градусник. Этот вариант отлично подойдет для измерения температуры детям.

Председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский предупредил, что с наступлением холодов температуру нужно измерять правильно. Если человек пришел с улицы, то на показания градусника нужно накинуть один градус, подождать несколько минут в теплом помещении и измерить температуру повторно.