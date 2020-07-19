Бесконтактные турникеты не помогут в борьбе с коронавирусом

Замена турникетов метрополитена на новые устройства с бесконтактной системой работы мало поможет в борьбе с распространением коронавируса. Пассажирам в первую очередь стоит соблюдать главные меры предосторожности: носить маски и мыть руки после поездки. Об этом заявил профессор кафедры превентивной медицины Чон Дже Хун.

«Вместо того чтобы инвестировать в создание бесконтактных турникетов в метро, первым делом нужно сделать так, чтобы пассажиры носили маски внутри вагонов и мыли или дезинфицировали руки, сразу после того, как покидают поезд», — приводят слова профессора РИА «Новости».

По мнению эксперта, пассажиры касаются турникетов лишь поверхностно, риск заразиться минимален. Гораздо большую опасность представляют собой ручки и поручни в вагонах. Люди трогают их почти непрерывно и этот процесс невозможно проконтролировать.

Южная Корея планирует к 2023 году заменить все турникеты в метрополитены на обновленные устройства, к которым не нужно будет подносить транспортные карты для оплаты. Система сама считает данные через bluetooth, установив контакт со смартфоном пассажира. Ранее эксперты критиковали эту идею еще и из-за медлительности подобных турникетов. Технологию уже используют в других видах общественного транспорта и там система тратит на считывание данных пассажира две-три секунды. Для плотного потока метрополитена это слишком много, могут образоваться заторы.