«Бесишь меня!» Пьяная женщина избила приемного ребенка за просьбу накормить

Видео, в котором женщина кричит и бьет мальчика, снято в квартире родного дяди ребенка. Женщина — это его жена. После того, как родная мать мальчика была лишена родительских прав за пьянство, малыша передали ближайшим родственникам — дяде и его супруге. Но и в новой семье ребенок не нашел любви.

В ролике явно нетрезвая женщина кричит на всхлипывающего мальчика. На столе видны следы продолжающегося застолья — в том числе красная икра, пивные кружки. Видео, предположительно, снято в городе Елизове.

Теперь дядя мальчика предстанет перед судом, как опекун ребенка. Его обвиняют в истязании трехлетнего племянника. Действия женщины, которая в ролике била ребенка, пока проверяют.

«Мальчик находится под временной опекой в другой приемной семье. Органы опеки и я лично продолжаем следить за его судьбой. По информации органов опеки, ребенок находится в комфортных условиях», — рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Инесса Койрович.