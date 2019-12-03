Подозрительные бочки в подмосковном лесу проверят и утилизируют

Несколько подозрительных бочек нашли неподалеку от подмосковного поселения Царевское. Местные жители заподозрили, что в них серная кислота. Пока подтверждения этому нет — аварийно-спасательная бригада не выявила вредных веществ. После детального обследования в администрации округа решат, как утилизировать бочки. Об этом «360» сообщили в администрации Пушкинского городского округа.

«На настоящий момент подана заявка на привлечение специализированной организации для определения опасности веществ. На основании результатов проверки будет приниматься решение о способах утилизации данных веществ. Если опасность подтвердится, то для утилизации на основании регламента будет привлечена специализированная организация по утилизации опасных веществ», — сказала «360» сотрудник пресс-службы администрации Пушкинского городского округа Мария Михалкина.

По ее словам, 2 декабря сотрудники пушкинского аварийно-спасательного отряда выезжали на место и подтвердили наличие бочек с неизвестным веществом.

Источник фото: pushkinotv/vk.com

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В то же время первый заместитель главы администрации сельского поселения Царевское, которое находится неподалеку от бочек, Алексей Колотушкин заявил, что замеры показали отсутствие вредных веществ.

«Никакой серной кислоты нет, это очередной фейк. Выезжал аварийно-спасательный отряд, замеры делали. Отходы выкинули в лесу, что периодически случается. Это обычный мусор, который сбрасывают в лесном массиве. У нас таких случаев несколько в день происходит», — сказал «360» Колотушкин.

Он уточнил, что бочки все еще находятся в лесу, но их огородили. Их утилизацией должны заниматься муниципальные власти.