Bershka и Zara откроются в России под новыми вывесками | 360°

Общество 08 ноября 2022, 18:15 Bershka и Zara откроются в России под новыми вывесками «Известия»: Bershka и Zara откроются в России под другими названиями РИА «Новости»

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Магазины Zara и Bershka продолжат работать в России, но под другими названиями. Об этом сообщил источник «Известий» в холдинге Inditex, в который входят эти и ряд других брендов.

Группа компаний Daher, которая покупает российский бизнес Inditex, намерена работать под своими брендами. Источник добавил, что Inditex уже достиг первоначального соглашения о сделке с Daher. Этот документ подлежит одобрению правительства России.

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В холдинге отметили, что соглашение о продаже бизнеса в РФ позволит сохранить рабочие места, которые создал Inditex, так как оно включает и передачу большинства договоров аренды для магазинов.

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В конце октября издание сообщало о том, что Zara будет работать в России под названием «Новая мода», правда, в торговых точках для покупателей будут доступны не все коллекции.

Накануне стало известно, что ряд элитных брендов собрались возобновить поставки в Россию. Среди них Lancome, Redken, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani.