Березовая роща появилась на территории парка ЖК Balance

Жилой квартал Balance расположен на площади в 27,5 гектара. Его концепция представляет собой единую сбалансированную среду с жилой, образовательной, коммерческой, рекреационной и общественной функциями — их объединяет парковый комплекс площадью более восьми гектаров.

Во время разработки ЖК особое внимание уделяли озеленению и всесезонной декоративности — с учетом того, что часть парка является охраняемым природный комплексом. В результате озеленение проведут более чем на 73% территории парка. Там планируют высадить лиственные и хвойные деревья, кустарники, а также цветники. Благодаря сезонным эффектам окраски листвы, высоте и месту посадки растения будут создавать непрерывную красоту в течение всего года. Жители смогут гулять по парку в максимально комфортной атмосфере.

Более 200 березовых саженцев появились в парке в рамках первого этапа озеленения. Согласно концепции эта часть в формате классического парка будет создавать ощущение полноценной березовой рощи. Она не только отражает национальный дух, но и делает отсылки к классическим образам русского фольклора.

Социокультурную концепцию развития парка разработали «Главстрой» и бюро Citymakers — соавторы концепции парка «Зарядье». «Главстрой» планирует вложить в создание паркового комплекса Balance 1,5 миллиарда рублей.

Задача социокультурной концепции ЖК Balance — сделать парк новой точкой притяжения, а также учесть интересы всех его участников: жителей, городских властей и бизнеса. По запросам всех стейкхолдеров территории в проект парка внесли возможности для работы, рекреационные зоны, а также коммерческие и социальные функции с набором сервисов. Кроме того, туда включили культурно-досуговую составляющую, а также сделали акцент на безопасность и самодостаточность территории.

Парк внутри ЖК Balance станет местом, которое объединит уникальные функции и объекты. Созданный социокультурный проект даст разные варианты для отдыха и времяпровождения жителей всех возрастов— от детей до пенсионеров.

При этом социокультурная концепция сфокусирована на всесезонности и разнообразии вариантов по использованию общественного пространства, а также возможности проводить разные виды событий и проектов. Кроме того, фокус направлен на продвижение здорового и активного образа жизни, защиту окружающей среды, развитие коммерции на первых этажах, а также рациональное перемещение и безопасность на территории.

ЖК Balance окружен лесопарковыми территориями, которые входят в число самых зеленых парков города и сохраняют естественные ландшафты. Парковый комплекс Balance гармонично дополнит природный каркас района.