Общество 27 ноября 2022, 03:52 Беременным женщинам порекомендовали Нутрициолог Мансурова рекомендовала не есть мяту беременным женщинам

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Мята содержит ряд полезных веществ, но в не которых случаях ее употребление может привести к плачевным последствиям. Особенно осторожными с ней нужно быть беременным женщинам, предупредила врач-диетолог, нутрициолог Ирина Мансурова в разговоре с Life.

Она отметила, что женщинам, которые готовятся стать мамами, нужно быть очень аккуратными с употреблением мяты. Содержащиеся в растениях эстрогены могут спровоцировать выкидыш.

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Также это растение может вызвать варикоз и низкое давление. Кроме того, в случае наличия аллергии на это растение, его лучше вообще исключить из рациона.

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При этом мяту часто используют в косметологии. Отвар из растения может выровнять кожу лица, а еще он отличается антибактериальными свойствами, написало «Утро.ру».

Ранее диетолог Ирина Бережная рассказала, что имбирь содержит достаточно большое количество антиоксидантов, а также в нем есть много витаминов группы В и С. При этом Бережная рекомендовала более осторожно относиться к имбирю людям, у которых есть заболевания органов ЖКТ. По ее словам, он может вызвать панкреатит и холецистит.