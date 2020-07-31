Беременным россиянкам смягчили наказание за преступления

Беременным смягчили уголовное наказание за нетяжкие преступления. Такой указ подписал президент страны Владимир Путин.

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Он предусматривает смягчение наказания беременным, а также женщинам, у которых в доме ребенка при исправительном учреждении есть дети до трех лет. Они получать возможность выйти на свободу по УДО после того, как пройдет одна четвертая часть от назначенного судом срока. Оставшуюся часть срока также могут заменить на более мягкое наказание. Речь идет только о тех, кого осудили за нетяжкое преступление.

Эта же норма будет распространяться на женщин, которые отвечают за преступление, которое совершили? не достигнув совершеннолетия.

Закон разработали в соответствии с планом реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы. По данным ФСИН России на 1 января 2018 года, в домах ребенка при исправительных учреждениях находились три осужденных за нетяжелые преступления женщины. Через год их число выросло до шесть, а 1 марта 2019 года увеличилось до восьми. Кроме того, по данным на эту дату, в учреждениях находились 19 беременных заключенных.