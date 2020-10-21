«Беременный» мужчина из Уфы уличил больницу в попытке переложить вину на младший персонал

Житель Уфы, которому диагностировали беременность, заявил о том, что теперь всю вину за ошибку пытаются переложить на младший персонал. Хотя медсестры к диагностированию отношения не имеют.

«Завтра меня выписывают, я устал сам уже лежать. Теперь всю вину за произошедшее перекладывают на младший медперсонал, им грозят увольнением. Еще вопросы есть к тому, как ко мне попала моя карта. Меня осматривал лечащий врач, он дал мне ее и сказал подойти к медсестре оформить направление на УВЧ. И, пока я шел от процедурного кабинета до поста медсестер, случайно открыл эту страницу, где увидел про свою беременность», — рассказал «360» Салават Астахов.

К ситуации с беременностью мужчина отнесся с юмором. Его возмутило то, что в карте неверно прописали информацию о его лечении до госпитализации. Там указали, что Астахов поступил в больницу с зубной болью и до этого никаких лекарств не принимал.

«В действительности же я проходил лечение амбулаторно. И принимал в это время четыре группы антибиотиков. Однако лечение было не эффектиным, поэтому меня отправили в стационар на операцию — делать прокол. И вот если бы больной потерял сознание либо в кому впал, первое, что они сделали бы — отправили карту. Врачи посмотрят и увидят — со слов пациента, лечил зуб. Я считаю, что это грубейшая ошибка», — добавил Астахов.

Он уточнил, что к нему уже заходила заведующая отделением больницы и принесла свои извинения. Мужчина понимает врача и не собирается ругаться.

«Но сам лечащий врач, сегодня вот сидит на приеме в глаза смотрит, даже посылов нет, чтобы просто сказать — извините, что так получилось. Мне, конечно, это не принципиально. Но я бы просто по-человечески извинился перед пациентом, что так все получилось», — пояснил Салават Астахов.

Мужчина рассказал, что планирует назвать ребенка Чарли в честь Чарли Чаплина, который завещал миллион долларов первому мужчине, который забеременеет.

«Ребенка я думаю оставить, тем более что президент сказал — дают маткапитал уже и за первенца. Так смогу погасить ипотеку», — поделился Астахов.

Мужчина не предупреждал врачей и медсестер о том, что выкладывает все происходящее с ним в больницы в соцсети. После общественного резонанса некоторые сотрудники больницы обозлились на пациента, одна женщина даже оскорбила его. Мужчина не стал отвечать ей, чтобы не накалять обстановку.

В минздраве Башкирии заявили, что провели служебную проверку в связи со случившимся в больнице №21.

«При оформлении документов пациента произошла техническая ошибка. Все причастные выявлены и проводится работа по недопущению подобных случаев в дальнейшем. Провели беседу с пациентом, даны разъяснения на его вопросы», — пояснили в пресс-службе регионального минздрава.

Там же обратили внимание на то, что на листе из медкарты Астахова нет подписи врача, а значит в тот момент записи еще не проверили.