Беременных не пустили в женскую консультацию без медицинских масок

Большинство беременных столкнулись с проблемой — медицинские маски не продаются, так как их нет в наличии.

Буцкая сообщила, что некоторых разворачивают на входе, так как они не защищены масками. Женщины вынуждены возвращаться домой, так как внутрь поликлиники их не пускают из-за угрозы распространения коронавируса.

«Буквально на днях было сообщение, что со стороны Минпромторга медицинские организации будут обеспечены средствами защиты: масками, перчатками, видимо, ещё халатами. Наша большая просьба — не забыть про беременных. Все равно медицинские организации будут оснащать. Сделайте так, чтобы ей при входе выдавали бесплатную маску», — поделилась Буцкая.

Она рассказала, что «Совет матерей» организует пошив масок и договаривается с волонтерами.