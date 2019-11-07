  • Беременные воспитанницы детдома в Челябинской области не выйдут замуж без разрешения

    07 ноября 2019, 15:05

    Ольга Ситникова

    Забеременевшие малолетние из детского дома Челябинской области не выйдут замуж без разрешения главы муниципалитета, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на местную администрацию.

    Местная администрация отметила, что согласно закону, руководителю территории необходимо решить этот вопрос.

    «Пока есть заявления девочек и их парней на имя директора детдома с просьбой разрешить жениться. Собирается необходимый пакет документов. Затем через органы опеки он будет направлен в администрацию на имя главы. И только глава правомочен разрешить жениться. Пока документы в администрацию не поступали, мы их ждем», — заявили чиновники.

    Старшая 17-летняя девушка в настоящее время находится на 13-й неделе беременности. Студент четвертого курса техникума является отцом ее будущего ребенка. Одна из 16-летних девочек на 10-й неделе беременности от местного жителя в возрасте 23 лет. Вторая на 22 неделе беременности и уже замужем за 18-летним воспитанником этого детдома. Ее супруг сейчас учится в техникуме.

    Директору детского дома объявили выговор за слабую воспитательную работу. Минсоцотношений области и Следственный комитет России по региону проводят проверки.