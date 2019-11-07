Беременные воспитанницы детдома в Челябинской области не выйдут замуж без разрешения

Местная администрация отметила, что согласно закону, руководителю территории необходимо решить этот вопрос.

«Пока есть заявления девочек и их парней на имя директора детдома с просьбой разрешить жениться. Собирается необходимый пакет документов. Затем через органы опеки он будет направлен в администрацию на имя главы. И только глава правомочен разрешить жениться. Пока документы в администрацию не поступали, мы их ждем», — заявили чиновники.

Старшая 17-летняя девушка в настоящее время находится на 13-й неделе беременности. Студент четвертого курса техникума является отцом ее будущего ребенка. Одна из 16-летних девочек на 10-й неделе беременности от местного жителя в возрасте 23 лет. Вторая на 22 неделе беременности и уже замужем за 18-летним воспитанником этого детдома. Ее супруг сейчас учится в техникуме.

Директору детского дома объявили выговор за слабую воспитательную работу. Минсоцотношений области и Следственный комитет России по региону проводят проверки.