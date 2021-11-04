Беременные в Оренбургской области будут письменно отказываться от прививки от коронавируса

Все беременные жительницы Оренбургской области теперь должны давать письменное согласие либо отказ от вакцинации против коронавируса. Так распорядилась министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

По ее словам, сейчас в области две беременные женщины, заболевшие ковидом, находятся на аппаратах ИВЛ, написал Оrsk.ru. Женщинам, которые только планируют забеременеть, министр посоветовала привиться.

«Никаких проблем с этим нет. Ставьте прививку, беременейте, это никак не скажется на состоянии будущего малыша», — сказала она.

Сейчас врачи активно призывают будущих мам вакцинироваться от коронавируса. Все дело в том, что иммунитет будущей матери обычно снижен, поэтому он уязвим к вирусам и бактериям. Прививку от коронавируса может сделать любая беременная женщина со сроком 22 недели.

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее сообщил, что шансов родить здорового ребенка при вакцинации от коронавируса гораздо больше. Он отметил, что безопасность любых вакцин проверяется в соответствии с жесткими международными протоколами — сначала на животных, а затем на добровольцах.