Беременные стали чаще и тяжелее болеть ковидом в третью волну

Беременные женщины начали чаще болеть ковидом в третью волну пандемии. Причем заболевание у них прогрессирует очень быстро, рассказала «360» кандидат медицинских наук, главный врач Балашихинского роддома Наталья Алимова.

Она напомнила, что в первую волну случаи заболевания беременных женщин, как и детей, были единичными и ковид у них протекал относительно легко. Но сейчас ситуация изменилась.

«Мы столкнулись с тяжелыми беременными женщинами, которые инфицированы. Инфекция протекает у них молниеносно. Если в один день пациентка может находиться в стабильном состоянии, то уже на следующий день она с резким ухудшением может быть переведена в реанимационное отделение», — объяснила врач.

По ее словам, хотя их роддом не вписан в маршрутизацию беременных из-за третьей волны коронавируса, бывают экстренные случаи, когда речь может идти о жизни и смерти матери и ее ребенка. Так, недавно ночью к ним привезли женщину на 34-й неделе беременности с кровотечением. Дежурный врач просто не мог отправить ее в другой роддом, потому что по пути она могла не только потерять своего ребенка, но и погибнуть сама.

«Мобилизация всех докторов и высокая доля ответственности, которая присутствует у каждого, позволила нам в экстренном порядке развернуть операционную. Все закончилось благополучно», — рассказала Алимова.

После этого новорожденного забрали в перинатальный центр в Сергиев Посад до получения отрицательного теста на коронавирус, а через 10 дней после оперативных родов выписали его маму.

Минздрав РФ этим летом выпустил рекомендации для будущих матерей о вакцинации «Спутником V». Ведомство советует вакцинироваться женщинам, которые находятся в группе риска тяжелого течения ковида, с 22-х недель беременности. В эту группу входят беременные, страдающие ожирением, хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, болезнями почек и печени.

В ведомстве также отмечали, что прививаться стоит и до беременности из-за высокой вероятности заболеть ковидом. Данных о негативном влиянии вакцины на репродуктивную способность нет.