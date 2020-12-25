Беременную выгнали из маршрутки на мороз за «слишком большой живот»

Девушка находится на восьмом месяце беременности. Она подрабатывает в танцевальной студии, занятия заканчиваются поздно. Поэтому 24-летняя местная жительница пришла на остановку около 22:00. В маршрутке были заняты почти все места. Будущая мама встала в начале салона, потому что пройти дальше не смогла бы.

Водитель маршрутки нагрубил пассажирке и потребовал выйти из салона. Девушка растерялась, забрала деньги и вышла на улицу, где завывала метель. Следующий автобус пришел только через полчаса.

Теперь пострадавшая кашляет второй день, она также опасается за здоровье будущего ребенка. Пострадавшая еще рассказала, что никто из пассажиров не заступился за нее, написало ИА Nation News.