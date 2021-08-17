Биометрию сейчас нельзя применять для подтверждения финансовых операций. Одна из причин заключается в том, что меняются сами биометрические особенности человека, например, у женщин во время беременности.

Использовать биометрию для подтверждения транзакций на сегодняшний день нельзя, во-первых, из-за ошибок при оцифровке таких данных, рассказал главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов в беседе с РИА «Новости». Вторая причина, по его словам, заключается в изменении биометрических особенностей у человека.

«Например, сканеры глаз не работают для беременных, в этом положении у женщин происходят некоторые изменения в сетчатке глаза», — указал Голованов.

Единая биометрическая система (ЕБС) заработала в июне 2018 года. Тогда у россиян появилась возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через ЕБС и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

С 1 января 2021 года вступил в силу закон, который расширяет сферы применения ЕБС.

Учетные записи россиян на портале госуслуг уже в текущем году станут создаваться по умолчанию при их обращении в госорганы, рассказал в июне заместитель директора департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минцифры РФ Юрий Зарубин.