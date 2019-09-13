Беременная в подмосковном поселке вышла против собаки с ружьем

В подмосковном поселке «Кембридж» был снят видеоролик, на котором решительная беременная женщина разгуливает по улице с ружьем. Она вышла бороться с бездомной дворнягой, которая терроризирует округу.

Как сообщили в паблике «Горячие новости», Каринэ Есаян была доведена до крайности. За несколько дней бродячий пес покусал несколько детей и собак.

«На протяжении пяти дней гуляла собака, она покусала одного ребенка, накинулась на другого. Я с соседями шла, когда выскочил этот пес. Я начала поднимать своего шпица, а пес начал пытаться его укусить. Меня тоже кусал. Я отнесла собаку домой и взяла пневматическую винтовку. Стреляла сжатым воздухом. Я хотела просто отогнать эту собаку», — объяснила она свой демарш.

Ее решимость не оценила управляющая компания поселка. Руководство предложило другим жителям написать на Каринэ коллективное заявление в полицию. По мнению УК «Кембридж», оружие она хранит незаконно. А еще спокойнее всем будет, если беременную женщину отправят на принудительное психиатрическое лечение.