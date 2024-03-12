Общество 12 марта 2024, 18:53 Беременная кузина Карла III собралась замуж за сварщика Daily Mail: троюродная сестра Карла III помолвлена со сварщиком из Канады Freepik

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Троюродная сестра Карла III, 29-летняя Мэддисон Бруденелл, собралась сочетаться браком с Бретом Капетановым, сварщиком из Канады. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Их встреча случилась, когда Мэддисон старалась оправиться от болезненного развода. Она отправилась в Торонто и встретила Брета в самолете. Они обменялись номерами и, хотя девушка не искала новых отношений, после непредвиденной задержки обратного рейса, она решила созвониться с новым знакомым.

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Вскоре Брет переехал в Великобританию. В Оксфорде он стал работать промышленным механиком. Аристократическая семья Мэддисон оказала ему теплый прием.

Этот брак станет первым для Брета и вторым для Мэддисон, которая уже имеет трех детей от первого мужа, диджея Jazz Purple. Сейчас пара ожидает рождения ребенка.

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