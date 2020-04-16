Источник: беременная девушка с коронавирусом скончалась в Махачкале

Врачи не смогли спасти жизнь беременной девушке, которая болела COVID-19. Пациентка скончалась в инфекционной больнице Махачкалы.

Беременная девушка была 1993 года рождения, сообщил «360» источник в Министерстве здравоохранения. Причиной смерти стала двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. Пациентка жила в селе Кандаураул Хасавюртовского района и была на третьем-четвертом месяце беременности.

Медики уже не раз говорили, что заражение коронавирусом крайне опасно для беременных женщин. Заболевание может привести к осложнениям не только у матери, но и у ребенка. Более того, руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского Александр Бутенко ранее отмечал, что в некоторых случаях заражение может привести к спонтанным абортам или летальному исходу.

Беременным советуют крайне внимательно следить за состоянием своего здоровья во время пандемии.

По данным на 15 апреля, в России коронавирусом заражены 24 490 человек. Вылечить от COVID-19 удалось 1986 пациентов. Скончались от инфекции 198 человек. Власти страны принимают усиленные меры для борьбы с пандемией и просят жителей соблюдать режим самоизоляции.