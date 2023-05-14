Общество 14 мая 2023, 16:51 «Беречь каждого бойца»: Пригожин раскрыл секрет эффективности ЧВК «Вагнер» Предприниматель Пригожин заявил о росте желающих вступить в ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Количество желающих вступить в ряды бойцов частной военной компании «Вагнер» за последние дни только увеличилось, несмотря на заявления о «снарядном голоде». На это указал российский предприниматель Евгений Пригожин. Его комментарий опубликовала пресс-служба бизнесмена.

Пригожин отметил, что наблюдает ежедневный прирост заявок от россиян, которые хотят присоединиться к бойцам.

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«ЧВК „Вагнер“ — это служба, где берегут каждого солдата. Ни один человек не уходит без необходимой экипировки, подготовки и всего того, что ему может потребоваться в бою», — заявил он.

Бизнесмен подчеркнул, что в этом и заключается секрет эффективности вооруженного объединения.

«Беречь каждого бойца и сделать все необходимое, чтобы он выжил, победил и защитил свою Родину», — подытожил Пригожин.

Участники частной военной компании «Вагнер» продолжают наступать на позиции украинских боевиков в Артемовске (украинское название — Бахмут). Пригожин ежедневно сообщает о продвижении российских бойцов по освобожденной территории города.

Он опроверг появившуюся информацию об отправке некоторых подразделений в резерв, подчеркнув, что никаких мест отдыха у бойцов «Вагнера» нет. По словам предпринимателя, они продолжают движение и удержание флангов от атаки вражеских войск.