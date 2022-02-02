Стоимость бензина выросла в среднем на девять копеек в период с 24 по 30 января. Цена топлива составила 50,61 рубля за литр, сообщил Росстат.

По данным Росстата, за неделю средняя стоимость бензина марки Аи-92 выросла на восемь копеек, составив 47,56 рубля за литр. Бензин Аи-95 стал стоить дороже на 10 копеек — 51,5 рубля за литр. Цена на топливо марки Аи-98 увеличилась на 12 копеек — 59,69 рублей за литр.

Дизельное топливо подорожало на 18 копеек. Теперь его цена составляет в среднем 54,87 рубля за литр. Всего повышение стоимости бензина зафиксировали в 50 субъектах страны. Больше всего цены взлетели в Красноярском крае — на 1,1%.

Снижение стоимости топлива отметили в Карелии и Чечне. Там показатели упали на 0,3%. В Москве цены на бензин стали больше на 0,2%. Объем производства топлива в России увеличился за неделю на 2,3%.

Также в Росстате сообщили, что за период с 22 по 28 января инфляция составила 0,19%. Неделей ранее показатель находился на отметке 0,22%. Всего с начала года потребительские цены увеличились на 1,07%.