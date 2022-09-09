Рост цен на бензин ускорился в ряде регионов России | 360°

Общество 09 сентября 2022, 08:08 Поделиться Telegram

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Viber Рост цен на бензин ускорился в ряде регионов России «Известия»: рост цен на бензин ускорился в Крыму, Саратовской и Нижегородской областях РИА «Новости»

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Бензин стал дорожать в ряде регионов России в последние три недели. Цены выросли на сумму от полутора до двух рублей за литр. Об этом рассказали газете «Известия» представители заправочного бизнеса.

Цены выросли из-за того, что российские нефтяники нашли новые рынки сбыта. В частности, в Китае и Индии. Как сообщили изданию в Минэнерго, сказалось и то, что в конце лета — начале осени на некоторых нефтеперерабатывающих заводах идет ремонт. По мнению собеседников газеты, топливо может продолжить дорожать до конца года, но рост не превысит инфляцию.

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Цены в Нижегородской области выросли примерно на полтора-два рубля, отметил директор сети «Стандарт Ойл» Александр Вахрушин. Бензин и дизель Аи-92 и Аи-95 в Саратовской области в августе подорожали на 0,5 рубля, Аи-100 — примерно на рубль, добавила управляющий партнер сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина.

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Издание уточнило, что в Крыму на цены повлияли и задержки поставок топлива по железной дороге: из-за затянувшихся отгрузок возник небольшой дефицит, пояснил гендиректор компании «Мосрегионгаз» Евгений Назаренко. В результате на некоторых АЗС бензин Аи-100 подорожал на рубль за литр, дизель — на 0,5 рубля за литр.

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