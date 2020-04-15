Бензин начал дешеветь в России

Цены на бензин в России начали падать на прошлой неделе. Подешевело топливо несущественно — всего на несколько копеек за литр. В РФ работает механизм сглаживания стоимости бензина.

Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), понижение средней цены на бензин марки АИ-92 отметили в восьми федеральных округах.

В Сибирском федеральном округе бензин стал стоить на 23 копейки меньше. Его цена упала до 40,73 рубля за литр. В Уральском федеральном округе цена АИ-92 упала на пять копеек до 41,84 рубля за литр, в Дальневосточном — на пять копеек до 47,89 рубля за литр.

В Северо-Кавказском федеральном округе стоимость литра бензина снизилась до 44,05 рубля за литр — топливо подешевело на три копейки, в Приволжском федеральном округе литр топлива стоит 42,26 рубля за литр (падение цены на три копейки).

На две копейки бензил стал дешевле, в Центральном и Южном федеральных округах. Здесь за литр бензина просят 42,72 рубля и 43,92 рубля соответственно. В Северо-Западном федеральном округе цена упала на одну копейку до 43,15 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 стал стоить дешевле в семи федеральных округах. Максимально цена упала в Сибирском ФО — на 13 копеек до 43,26 рубля за литр.

Из-за нефтяного кризиса на фоне срыва сделки ОПЕК+ бензин серьезно подешевел во многих странах. В России резкого обвала цен не произошло из-за демпфера, который стабилизировал ситуацию. Нефтедобывающим странам 12 апреля удалось договориться о снижении добычи черного золота.