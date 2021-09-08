Средние розничные цены на бензин и дизельное топливо в России за прошедшую неделю подешевели впервые за год. Это следует из еженедельного отчета, который опубликовал Росстат.

За период с 30 августа по 6 сентября цены на топливо в России снизились. Бензин стал дешевле на 15 копеек. Сейчас он в среднем стоит 48,93 рубля за один литр. Цена на дизельное топливо снизилась на 7 копеек, в среднем до 45,99 рубля.

В последний раз цены на бензин в России становились ниже около года назад. За время с 7 по 13 сентября 2020 года произошло снижение стоимости на одну копейку.

Эксперты заранее предрекали небольшое снижение цен на топливо этой осенью. Они отмечали, что объемы продаж будут повышаться согласно рекомендациям министерства энергетики и Федеральной антимонопольной службы. Специалисты считали, что предпринимаемые меры помогут на некоторое время сдерживать цены.

В середине августа с резким дефицитом бензина столкнулась столица Афганистана — Кабул. Сообщалось, что на заправках стояли огромные очереди, люди просто бросали свои автомобили и военную технику. Цены на бензин в стране повышались, и жители уже были согласны платить больше — однако топлива попросту не было.