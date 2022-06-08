Белый журавль по кличке Ворона из Нижнего Новгорода впервые стал отцом

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» впервые стал отцом белый журавль по кличке Ворона. Известно, что 10 лет назад он был в числе птиц, которые совершили полет вместе с президентом России Владимиром Путиным. Об этом написал сайт newsnn.ru.

Тогда российский лидер полетал на мотодельтаплане вместе с шестью белыми журавлями, в числе которых был и Ворона. Во время полета выращенным в питомнике птицам была дана возможность изучить маршрут перелета в теплые края.

Из-за того, что Ворона не смог влиться в стаю, его перевезли в нижегородский зоопарк. Там у него вместе с самкой Гыдой родился малыш. Журавли живут в зоопарке и по сей день.