Белый порошок покрыл газон детского сада в Зеленограде

На территории одного из детских садов Зеленограда обнаружили следы белого порошка, предположительно — наркотическое вещество. Об этом во вторник, 10 августа, рассказал «360» источник в экстренных службах.

В 10:20 в экстренные службы Зеленограда обратился мужчина, который рассказал о подозрительных белых следах на газоне детского сада. На место оперативно прибыли сотрудники, которые подтвердили наличие слабых следов неизвестного происхождения.

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Ни охрана, ни администрация учреждения не могут объяснить, как могли появится эти следы. Сам заявитель сообщил сотрудникам экстренных служб, что какая-то неизвестная организация слила в колодец вещество с запахом трихлорэтилена. Он является мощным наркотическим средством и обычно применяется для обезболивания и наркоза. Передозировка способна вызвать резкое дыхательную недостаточность с нарушениями сердечного ритма.

Сотрудники экстренной службы взяли обнаруженное вещество на проверку. Пока никакой информации о результатах анализа не поступало. Сейчас никакой угрозы для людей нет.