Белый медвежонок родился в зоопарке Ростова-на-Дону впервые за 32 года. Видео

В зоопарке Ростова-на-Дону родился белый медвежонок. В последний раз полярные хищники приносили здесь потомство 32 года назад. Имени у него пока нет. Посетители зоопарка смогут увидеть уже подросшего и окрепшего медвежонка весной.

«У пары белых медведей Кометы и Айона родился малыш. Сейчас новорожденный содержится вместе с самкой в берлоге. Сотрудники зоопарка наблюдают за ними с помощью камер видеонаблюдения, чтобы не беспокоить молодую маму, поэтому пол малыша пока не удалось установить», — говорится в сообщении зоопарка в Instagram.

Медвежонок появился на свет весом около 500 граммов. Впервые за всю многолетнюю историю зоопарка медведица самостоятельно кормит детеныша молоком. Он будет зависеть от матери еще около двух лет.

Медведица Комета родилась в зоопарке чешского города Брно в 2012 году. Через два года ее привезли в Ростов-на-Дону. Медведь Айон приехал из ижевского зоопарка в начале 2019 года.

Даже в природе у белых медведей низкий потенциал размножения. Впервые самка рожает в возрасте от четырех до восьми лет. Медведица приносит потомство раз в два-три года. В помете обычно от одного до трех медвежат. Живут белые медведи в среднем около 30 лет. Рекорд продолжительности жизни хищника в неволе — 45 лет.