Белый медведь вышел на прогулку по якутскому поселку Джебарики-Хая

Жители якутского поселка Джебарики-Хая заметили гуляющего по улицам белого медведя. Животное приблизилось к одному из домов, сообщил телеканал «Якутия 24».

В настоящий момент Министерство экологии Якутии проводит ВКС. В скором времени будут приняты необходимые меры, хищника отловят. Федеральный Росприроднадзор и Совет зоопарков России будут решать дальнейшую судьбу зверя, написало РИА ФАН.

Как считают якутяне, именно этого медведя заметили в середине апреля на автодороге «Яна» практически в 700 километрах от берегов Северного Ледовитого океана.