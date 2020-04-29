Белый медведь убил медведицу в зоопарке Ижевска

Белый медведь Балу из ижевского зоопарка убил медведицу Аврору. Ее привезли из красноярского парка «Роев ручей» в столицу Удмуртии, чтобы получить потомство. Но в момент садки что-то пошло не так.

«Нашей Авроры больше нет. Буквально позавчера мы радовались, что наши белые гиганты обрели друг друга, полюбили, надеялись на потомство. Ведь для маленьких медвежат уже строят просторные вольеры в „Роевом Ручье“. Но внезапный конфликт перечеркнул наши надежды», — написал на своей странице в Facebook директор «Роевого ручья» Андрей Горбань.

Он отметил, что в момент спаривания Аврора показала свой характер, Балу пришел в бешенство и набросился на нее.

«Рядом были сотрудники, но ни водой, ни усыпляющими выстрелами остановить его не смогли», — пояснил Горбань в комментариях к своему посту. В красноярском парке Аврора прожила 10 лет. Медведи пробыли в одном вольере несколько недель. Они прекрасно ладили. Как рассказал Горбань ТАСС, за гибель Авроры положена компенсация, но это не главное. Белые медведи — это уникальные животные и гибель каждого, по его словам, большая трагедия.

В природе у белых медведей низкий потенциал размножения. Медведица впервые приносит потомство уже в зрелом возрасте, рожает раз в несколько лет от одного до трех медвежат.