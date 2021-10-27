Белый медведь просочился на базу с людьми на Ямале и попал на видео

Белый медведь смог пробраться на базу Харасавэй на Ямале. Огромный хищник очень легко смог проскользнуть под ограждением, а после стал разгуливать по территории.

Видео с нежданным гостем сняли сотрудники базы. Они со смехом комментировали происходящее.

«Он же жидкий!» — поразился один из них, когда медведь пролезал под оградой.

Когда зверь оказался по другую сторону забора, еще один человек за кадром поприветствовал его.

«Все! Вот он, он дома», — пошутил мужчина.

Хищник, судя по кадрам, успел пробыть на базе достаточно долго. Если под забором он пролезал под покровом темноты, то потом снова попал в объектив, когда уже рассвело.

Будут ли на базе решать вопрос об организации безопасности, если такое большое и потенциально опасное животное так легко смогло проникнуть внутрь, пока не известно.