Белый медведь начал разгуливать по улицам Диксона. Видео

Накануне на острове Диксон местные жители заметили свободно гуляющего белого медведя. В результате сотрудникам администрации пришлось ввести комендантский час.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как медведь спокойно гуляет по улицам. Также слышно, как собаки враждебно лают на незваного и довольно крупного гостя.

В пресс-службе администрации сообщили, что медведь был замечен еще 21 марта. Тогда полицейскому удалось отогнать животное за пределы населенного пункта несколькими выстрелами в воздух. Однако медведь может все равно вернуться.

«Принято решение о ежедневном патрулировании территории специалистами с подачей звуковых сигналов. Жителям и гостям поселка запрещено подкармливать белого медведя, также им рекомендовано не выходить на улицу после 21:00», — говорится в сообщении.

Кроме того, директору местной школы поручено провести родительское собрание совместно с учащимися, на котором будет подробно рассказано о безопасном поведении.

На прошлой неделе жители Нижневартовска заметили бурого медведя. Место, где он находился, оцепила полиция.