«Белый дом сейчас могут качнуть»: как отставка Болтона сыграла на руку России

Самый воинственный голос Белого дома. Зарубежные СМИ — об увольнении Болтона Подробнее

Советник президента США по национальной безопасности — не рядовая должность в американской исполнительной власти. Отставка Болтона свидетельствует о кризисе во внешней политике Штатов. Следующий советник станет уже четвертым человеком на этой должности во время первой каденции Дональда Трампа.

«Дело все в том, что отставка Болтона создала патовую ситуацию во внешней политике США, в результате чего американцы оказались в положении буриданова осла. Суть этого заключается в том, что справа от „осла“ находится силовое давление, а слева — обычная дипломатия. В то же время политика силового давления, как и простая дипломатия США, явно зашли в тупик», — сказал Васильев.

Несмотря на угрожающую риторику, США не смогли добиться своих целей в отношении России, Китая, Ирана и КНДР. Американская тактика привела к тому, что Вашингтон остался без договоренностей ни с одним из контрагентов. Более того, в американской внешней политике вырос фактор неопределенности вместо практических результатов. При этом даже партнеры США начали сомневаться в в договороспособности Вашингтона. Это может негативно отразиться на намерении американского лидера Дональда Трампа баллотироваться на второй президентский срок.

«Белый дом сейчас могут качнуть, как в санкционное направление, так и в сторону каких-то дипломатических решений, поэтому данная отставка Болтона только добавляет неразберихи во внешнеполитический процесс США», — добавил Васильев.

Впрочем, уязвимость американской внешней политики может создать определенные возможности для России. У Москвы есть возможности надавить на Вашингтон на дипломатическом фронте.

10 сентября Трамп заявил, что отправил в отставку советника по национальной безопасности Джона Болтона. По словам главы государства, предложения Болтона не устраивали ни его, ни сотрудников администрации, напомнила «Парламентская газета».