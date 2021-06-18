Белый дом ответил на критику дружелюбности Байдена к Путину во время саммита

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден не был дружелюбен на встрече с Владимиром Путиным. Американский лидер бросил российскому вызов по нескольким вопросам.

Высокопоставленный чиновник ответил на критику лидера республиканцев Кевина Маккарти и бывшего президента Дональда Трампа, которые обвинили Байдена в мягкости на саммите в Женеве. Об этом сообщило издание Newsweek.

«Утверждение можно опровергнуть многими доказательствами, Президент Байден бросил вызов президенту Путину по ряду вопросов. Глава государства рассказал российскому коллеге об „ожиданиях Америки“ в прямой и простой форме», — пояснил Салливан.

Советник Байдена заявил, что американский президент обозначил для России «ясные пределы» действий в киберпространстве, которые он считает неприемлемыми. В Белом доме отметили, что саммит — только начало развития отношений между двумя странами. Встречу назвали эффективной и продуктивной.

Американо-российский саммит прошел в Женеве 16 июня.