Общество 23 ноября 2022, 02:20 Белый дом объяснил, зачем человеку нужны две руки Доктор Ашиш Джа: бог дал людям руки, чтобы сделать в них по прививке от гриппа и ковида РИА «Новости»

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Две руки человеку нужны, чтобы сделать сразу две прививки от коронавирусной инфекции и гриппа. Таким наблюдением поделился директор группы по реагированию на COVID при президенте США доктор Ашиш Джа на брифинге в Белом доме.

«Сделайте прививку от COVID. Сделайте прививку от гриппа. Вот почему бог дал нам две руки — в каждую можно сделать по прививке», — сказал Джа.

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На этом брифинге доктор Энтони Фаучи последний раз участвовал в должности главного медицинского советника президента Джо Байдена. Ранее Фаучи заявил, что покинет пост директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в декабре, сообщал РИА ФАН. Вирусолог также призвал граждан США вакцинироваться от COVID-19.

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Специалисты авторитетного британского медицинского журнала The Lancet допустили три версии лабораторного происхождения COVID-19. Ученые сообщали, что Национальный институт здравоохранения США не стал предоставить подробности исследований вирусов, связанных с SARS-CoV.