Врачи рассказали, как и для чего уходят от однообразия белых халатов

Более 65% врачей считают, что даже в простом белом халате человек может выглядеть индивидуально и быть ярким. Многие медики стараются добавить в свой образ каких-то деталей. По словам участников опроса, который провел сервис «Доктор рядом», это желание связано не только с тем, чтобы чувствовать себя красиво, но и с тем, чтобы радовать своим внешним видом пациентов и коллег.

В пятерку самых популярных предметов, которые используют медработники, чтобы разнообразить свой внешний вид, вошли различные аксессуары, халаты разных цветов, нашивки, обувь на каблуке, клипсы на кроксах.

Первое место досталось кольцам, серьгам или часам. Их надевают 50% респондентов. На втором месте — халат другого цвета. Его выбирают 39% участников опроса. Еще 35% опрошенных используют нашивки для своего халата, 30% респондентов отдают предпочтение обуви на каблуке или туфлям, 16% рассказали, что крепят разные клипсы на кроксы.

По мнению 67% врачей разных специальностей, белый халат тоже позволяет человеку выражать индивидуальность и быть ярким. Больше всего такого мнения придерживаются врачи в Екатеринбурге (70%), Новосибирске (68%) и Москве (68%), Санкт-Петербурге (65%) и Казани (65%).

Участники опроса также рассказали и о поводах для яркого внешнего вида на работе. Большинство (60%) заявили, что это день рождения коллеги, собственный или любимого пациента, на втором месте — профессиональный праздник (46%), еще 42% респондентов считают, что можно выглядеть ярко и без особенного повода.

Участниками опроса стали 2002 врача из всех федеральных округов.