Белые медвежата из вахтового поселка в ЯНАО освоились на берегу Карского моря

Два белых медвежонка Хара и Савэй, которых вывезли из вахтового поселка Харасавэйского месторождения, освоились на побережье Карского моря. За неделю они преодолели 200 километров от места, где их выпустили на волю.

Теперь медвежата находятся примерно в 7-10 километрах от берега. Там они могут охотиться на нерпу, написало ИА «Север-Пресс».

По словам инспектора службы по охране биоресурсов ЯНАО Романа Волкова, тот факт, что Хара и Савэй прокладывают себе маршрут, говорит о том, что они чувствуют себя нормально. Их путь отслеживают по трекам датчиков, которые им установили во время эвакуации. Наблюдение за ними в дальнейшем будут продолжать специалисты регионального департамента природных ресурсов.

К новому месту обитания медвежат доставили на борту вертолета в конце декабря. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поблагодарил за помощь всех участников эвакуации животных.