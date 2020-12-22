Белые медведи в центре Москвы. Фотовыставка «Притяжение Арктики» открылась на Тверском бульваре

Снимки сделали участники экспедиций «Роснефти». Полюбоваться редкими кадрами ледяных пейзажей, северными животными и подводным миром Арктики можно в Москве до 21 января.

Моржи, белые медведи и северные олени в центре Москвы. Посмотреть на северных животных можно на Тверском бульваре. Там открылась фотовыставка «Притяжение Арктики». Снимки сделали участники научно-исследовательских экспедиций «НК «Роснефть».

«Здесь очень хорошо видна морда моржа. Когда мы стараемся оценить половозрастной состав группировки — это делается как раз по морде. Вернее, пытаемся это делать. В том числе это еще и потом выглядит как художественный кадр, потому что действительно, он очень симпатичный», — сказала Светлана Артемьева, руководитель научно-исследовательской экспедиции ПАО «НК «Роснефть».

Выставка открыта и подготовлена при совместном участии «Роснефти» и негосударственного института развития «Иннопрактика».

«Эти работы иллюстрируют то, что добыча в Арктике, арктические проекты — это не только разведка, добыча углеводородных ресурсов, это также большой объем научной и научно экологической работы, которую проводит компания для того, чтобы все это было безопасно и ответственно», — отметил Артем Исаченко, начальник отдела инновационных проектов на шельфе Арктического научного центра «НК «Роснефти».

В составе экспозиции — уникальные кадры, сделанные во время масштабных научно-исследовательских экспедиций «Роснефти», а также фотографии из атласа «Арктика Пространство. Время. Ресурсы».