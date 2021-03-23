Белозерцев пожаловался, что не успел вернуть подаренные люксовые часы Шпигелю

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что люксовые часы стоимостью шесть миллионов рублей ему подарил глава фармкомпании «Биотэк» Борис Шпигель. Но вернуть подаренное он не успел. Об этом рассказала член ОНК Марина Литвинович.

«Он сказал, что ему подарил, действительно, Шпигель. Но он узнал, что они очень дорогие и хотел вернуть. Но не успел, потому что вот начались коронавирусные всякие ограничения, это он так рассказал», — передал РБК слова Литвинович.

Губернатора задержали 21 марта, арест продлится до 20 мая. Его подозревают в получении взятки, уточнила «Газета.ru». По версии следствия, Белозерцев получил часы Breguet, автомобиль Mercedes, и более 30 миллионов рублей. Бизнесмена Бориса Шпигеля тоже задержали в рамках этого дела, как и его жену Евгению, заместителя директора представительства правительства Пензенской области Федора Федотова, водителя представительства Геннадия Маркова и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Также сегодня член столичного ОНК рассказала, что вину губернатор отказался признавать. Он также заявил, что на должность его назначил президент Владимир Путин, у которого не было к нему претензий. Глава региона добавил, что считает себя патриотом.