Общество 28 мая 2023, 17:12 Белоусов отметил роль ПМЭФ для объединения единомышленников России Белоусов: ПМЭФ помогает России объединять своих единомышленников РИА «Новости»

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Для России наступает время переосмысления и выстраивания коммуникаций со стратегическими партнерами, заявил первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов на заседании оргкомитета Петербургского международного экономического форума. По его словам, ПМЭФ в этом контексте помогает стране объединить единомышленников.

«Россия — одна из стран мира, которая сохранила суверенитет, способность реализовывать свои национальные цели, национальные интересы», — подчеркнул Белоусов.

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Он отметил, что российские власти проводят политику в соответствии с национальными интересами страны, что не исключает взаимодействия с другими государствами.

На заседании оргкомитета ПМЭФ обсудили организационные вопросы и деловую программу форума, а также статус подготовки площадки и Петербурга к проведению мероприятия.

По словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета Антона Кобякова, подготовка к ПМЭФ-2023 идет в плановом режиме.

«[Форум] является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. <…> Это единое пространство доверия с равными возможностями для всех субъектов экономической деятельности в мире», — сказал Кобяков.

Председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев обратил внимание, что подготовка мероприятия такого уровня всегда требует четкого плана действий.

«Работа идет в плановом порядке, обо всех изменениях в регламентах подготовки и проведения мы информируем подрядчиков, партнеров и участников», — добавил он.

В этом году ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня.