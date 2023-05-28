28 мая 2023, 17:12
Белоусов отметил роль ПМЭФ для объединения единомышленников России
Белоусов: ПМЭФ помогает России объединять своих единомышленников
Для России наступает время переосмысления и выстраивания коммуникаций со стратегическими партнерами, заявил первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов на заседании оргкомитета Петербургского международного экономического форума. По его словам, ПМЭФ в этом контексте помогает стране объединить единомышленников.
«Россия — одна из стран мира, которая сохранила суверенитет, способность реализовывать свои национальные цели, национальные интересы», — подчеркнул Белоусов.
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Он отметил, что российские власти проводят политику в соответствии с национальными интересами страны, что не исключает взаимодействия с другими государствами.
На заседании оргкомитета ПМЭФ обсудили организационные вопросы и деловую программу форума, а также статус подготовки площадки и Петербурга к проведению мероприятия.
По словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета Антона Кобякова, подготовка к ПМЭФ-2023 идет в плановом режиме.
«[Форум] является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. <…> Это единое пространство доверия с равными возможностями для всех субъектов экономической деятельности в мире», — сказал Кобяков.
Председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев обратил внимание, что подготовка мероприятия такого уровня всегда требует четкого плана действий.
«Работа идет в плановом порядке, обо всех изменениях в регламентах подготовки и проведения мы информируем подрядчиков, партнеров и участников», — добавил он.
В этом году ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня.
ПМЭФ-2023
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