Белорусскую милицию собрали в центре Минска

Белорусскую милицию стянули в центр Минска. Сегодня, 26 сентября, там должен состояться традиционный субботний «женский марш».

Силы милиции сконцентрированы на площади Победы. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» с места событий. На площади стоят два больших автобуса «Икарус» с личным составом, машины ГАИ и микроавтобусы с занавешенными окнами. Станция метро рядом с площадью уже закрыта. Плюс перекрыт проход к памятнику.

Организаторы «женского марша» предложили перенести акцию в район Комаровского рынка. Таким образом они планировали перехитрить милицию, собравшуюся на площади. Рынок расположен в паре километров от площади Победы, пока там нет протестующих. Однако задержания начались в районе Комаровского сквера. Там сейчас находятся около ста женщин, передает корреспондент ТАСС. Милиция требует разойтись по домам. За участниками акции следует несколько автобусов с силовиками.

Протестные акции в Белоруссии начались сразу после выборов президента страны. Сначала были столкновения между силовиками и участниками протестов, однако теперь все проходит более мирно.